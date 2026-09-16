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Düzce'de kazaya neden olabilecek hatalı sollama anı araç kamerasında

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Düzce'nin Yığılca ilçesinde silobas şoförünün hatalı sollama yaptığı anları, karşı yönden gelen otomobilin kamerası kaydetti.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde silobas şoförünün hatalı sollama yaptığı anları, karşı yönden gelen otomobilin kamerası kaydetti.

Yığılca'dan Düzce istikametine seyreden silobasın sürücüsü, Dutlar-İğneler köyleri mevkisinde "pat pat" diye tabir edilen tarım aracını sollamak istedi. Sollamanın yasak olduğu mevkide şerit değiştiren silobas, karşı yönden gelen bir otomobille karşı karşıya kaldı.

Otomobil sürücüsü, aracını yavaşlatıp yol kenarındaki bariyere doğru yönlendirerek kazayı önledi.

Kazaya sebebiyet verecek hatalı sollama anı araç içi kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
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