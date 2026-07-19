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Düzce'de kazara silahla vurulduğu iddia edilen genç öldü

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Düzce'de bir inşaat işçisinin kaldığı evde arkadaşının silahının kazara ateş alması sonucu 20 yaşındaki Yunus Salih K. hayatını kaybetti. Olayla ilgili M.C.U. gözaltına alındı.

Düzce'de inşaat işçilerinin kaldığı evde kazara vurulduğu öne sürülen genç hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Karaca Mahallesi Volkan Sokak'ta inşaat işçilerinin kaldığı evde M.C.U'nun elindeki silah kazara ateş aldı.

Silahtan çıkan mermi, arkadaşı Yunus Salih K'ye (20) isabet etti.

M.C.U'nun haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, Düzce Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

M.C.U. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde
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