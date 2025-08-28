Düzce'de Kaybolan Yaşlı Kadın İçin Arama Kurtarma Çalışmaları Başlatıldı

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde 81 yaşındaki A.B.'nin kaybolmasının ardından jandarma, AFAD ve gönüllü ekipler kırsal alanda arama kurtarma çalışmaları başlattı. Yaklaşık 100 kişi, kadını bulmak için bölgeyi tarıyor.

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde kırsal alanda kaybolan yaşlı kadın için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

İlçeye bağlı Üvezbeyli Kersendüzü mevkisinde 81 yaşındaki A.B'nin kaybolduğu yönünde alınan ihbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve gönüllü arama kurtarma ekipleri yönlendirildi.

Kırsal alanda başlatılan arama kurtarma çalışmalarına köylülerin de destek verdiği öğrenildi.

Yaklaşık 100 kişi, yaşlı kadını bulmak için arazi arama tarama çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel
