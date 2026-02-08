Haberler

3 gündür aranan kadının denizde cansız bedeni bulundu

Akçakoca ilçesinde 3 gündür kaybolan 33 yaşındaki Hilal Ersoy'un cansız bedeni, denizden çıkarılarak otopsi için hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde kendisinden 3 gün haber alınamayan Hilal Ersoy'un (33) denizde cansız bedeni bulundu.

Olay, Akçakoca ilçesinin Aşıklar Tepesi mevkisinde meydana geldi. 3 gündür kendisinden haber alınamayan Ersoy'un yakınlarının ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı. Ekipler tarafından Aşıklar Tepesi mevkisinde genç kadının eşyaları bulundu. Sahil Güvenlik Komutanlığı ile AFAD ekipleri tarafından eşyalarının bulunduğu bölgede arama çalışmaları yoğunlaştırıldı. Ekipler tarafından denizdeki kayalıkların bulunduğu bölgede genç kadının cansız bedeni bulundu. Ersoy'un cansız bedeni denizden çıkartılarak otopsi için Akçakoca İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
