Düzce'de silahlı kavga: 2'si silahla 3 yaralı

Düzce merkezde meydana gelen kavgada tabancayla 2 kişi yaralanırken, 1 kişi de darp sonucu hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DÜZCE'de, 3 kişi arasında çıkan kavgada 2 kişi tabancayla, 1 kişi de darbedilerek yaralandı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Düzce merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Erkan S., Emrah S. ve Altun A. arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Yaşanan arbede sırasında Altun A., belinden çıkardığı tabancayla Erkan S. ve Emrah S.'ye ateş açarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Erkan S. ve Emrah S., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Darp sonucu yaralanan Altun A. ise Düzce Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

