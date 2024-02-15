Düzce'de Karısını Silahla Vuran Kişi İntihar Etti

Düzce'de karısını silahla vurarak öldüren kişi, yaşamına son verdi.

Aziziye Mahallesi Sezgin Sokak'taki bir siteden silah sesleri geldiği ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Sitenin otoparkında yerde bir kadın ile yakınında park halindeki kapısı açık araçta bir erkeğin silahla vurulmuş olduğunun belirlenmesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildi.

Sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 2 kişi, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, yaptıkları incelemede Emin G'nin (47), boşanma aşamasında olduğu eşi Arzu G'ye (39) silahla ateş ettikten sonra yaşamına son verdiğini belirledi.