Düzce'de 37 köy yolu, kardan kapandı

Düzce'de etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. 37 köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtilirken, ekipler açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

DÜZCE'de etkili olan kar yağışı sonrası kent merkezi beyaza bürünürken, 37 köy yolu da ulaşıma kapandı.

Düzce'de gece saatlerinden bu yana kar yağışı aralıklarla etkili oldu. Kar yağışıyla birlikte kent merkezi, beyaz örtüyle kaplandı. Yoğun kar yağışının görüldüğü bazı bölgelerde, köy yolları ulaşıma kapandı. Merkeze bağlı 6 köy, ilçelerden, Çilimli'de 1, Gümüşova'da 1, Kaynaşlı'da 3 ve Yığılca'da 26 olmak üzere 37 köy yolunun açılması için İl Özel İdare ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. İl Özel İdaresi'ne bağlı 75 ekip ve 188 personel, köy yollarında karla mücadele ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

