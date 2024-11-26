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Düzce'de Kar Yağışı Nedeniyle Mahsur Kalan 16 Kişi Kurtarıldı

Düzce'de Kar Yağışı Nedeniyle Mahsur Kalan 16 Kişi Kurtarıldı
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Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki Derebalık Yaylası'nda yoğun kar yağışı sonucu mahsur kalan 16 kişi, ekiplerin yürüttüğü çalışmalarla kurtarıldı.

Düzce'de kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kalan 16 kişi kurtarıldı.

Gölyaka ilçesi sınırlarındaki Derebalık Yaylası'nda gece saatlerinde yoğun kar yağışı nedeniyle 13 kişi, araçlarında mahsur kaldı.

İhbar üzerine Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti.

Greyder, İl Özel İdaresine ait iş makinesi ve 4 arazi aracıyla bölgeye giden 12 kişilik ekip, çalışmalar sonucu araçları bulunduğu yerden çıkardı.

Kendi araçlarıyla ilçeye getirilen 13 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan İkizler (Oflu) Yaylası mevkisinde de mahsur kalan 3 kişi, Valilik koordinasyonunda AFAD, İl Özel İdaresi ve jandarma ekiplerinin 12 saat süren ortak çalışması sonucu kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA / Samet Kalyoncu - Güncel
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