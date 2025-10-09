Düzce'de Kahverengi Kokarca ile Mücadele Toplantısı Düzenlendi

Düzce'de özellikle fındık alanlarında kayıplara yol açan kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele toplantısı düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Yunus Bayram'ın katılımıyla İl Müdürlüğü binasında düzenlenen toplantıda, zararlının fındık mahsulünde yaşattığı ürün kaybı, 2023-2025 yıllarında yürütülen çalışmalar, bu senenin kışlak mücadelesi ve 2026 üretim sezonu konu başlıklarının ele alındığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bayram, kışlak döneminde koordineli mücadeleyi artırıp 2026 sezonunda kahverengi kokarcayı daha etkin kontrol etmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Toplantıya, İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, müdür yardımcıları, ilçe ve şube müdürleri ile konu uzmanı teknik personel katıldı.

Toplantının ardından saha incelemesi yapan heyet, zararlının popülasyon takibine yönelik Yeni Aynalı köyündeki feromon tuzakları yerinde kontrol etti.