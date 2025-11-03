Haberler

Düzce'de Kafa Kafaya Çarpışma: 7 Yaralı

Güncelleme:
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada toplam 7 kişi yaralandı ve yaralılar hastanelere kaldırıldı.

DÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Gölyaka ilçesi Yazıpınar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Düzce yönünden Gölyaka yönüne giden Çetin B. yönetimindeki 34 SK 7143 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Yılmaz E. idaresindeki 07 AVD 397 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan toplam 7 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
