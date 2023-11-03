Düzce'de Kadınlar Tarafından Yetiştirilen Hünnabın İlk Hasadı Gerçekleştirildi

Tarım ve Orman Bakanlığının başlattığı 'Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor' programı kapsamında Düzce'de 'Hünnap Köyü Kadın Elinde Hayata Geçiyor' projesi uygulama alındı. Proje kapsamında merkeze bağlı Küçükmehmetler köyünde kadın çiftçi Fatma Ayyıldız tarafından dikilen hünnap fidanları, meyve verdi. Bölgede alternatif ürün olarak görülen hünnabın dikildiği bahçede bir araya gelen çiftçi kadınlar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personelinden meyveyle ilgili bilgi aldı.

Düzce'de kadınlar tarafından yetiştirilen hünnabın ilk hasadı gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığının başlattığı "Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor" programı kapsamında Düzce'de "Hünnap Köyü Kadın Elinde Hayata Geçiyor" projesi uygulama alındı.

Proje kapsamında merkeze bağlı Küçükmehmetler köyünde kadın çiftçi Fatma Ayyıldız tarafından dikilen hünnap fidanları, meyve verdi.

Bölgede alternatif ürün olarak görülen hünnabın dikildiği bahçede bir araya gelen çiftçi kadınlar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personelinden meyveyle ilgili bilgi aldı.

Fatma Ayyıldız, proje ev hanımı olarak dahil olduğunu ve toprak analizinin ardından hünnap yetiştirmeye karar verdiğini söyledi.

Fidanları toprakla buluşturduktan bir yıl sonra ürün elde ettiğini aktaran Ayyıldız, "Dikimden sonra müdürlüğümüzün destekleriyle hayvan toz gübrelerinden koyduk. Bu süreçte hünnap yetiştiriciliği başta olmak üzere fideleri, gübreleri ve bakımı konusunda İl Müdürlüğümüzden çok destek aldık." dedi.

Projenin, Düzce genelinde 10 dönüm alanda 10 kadın çiftçi tarafından uygulandığı belirtildi.