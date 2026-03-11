Düzce'de İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yılında yapılan sosyal deney duygulandırdı

Düzce'de, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla yapılan sosyal deney duygulandırdı.

Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yıl dönümünde, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce Konuralp bölgesindeki bir otelde iftar vakti sosyal deney yapıldı.

Senaryo gereği otelin yemek salonundaki piyanonun başına, 6 yaşındaki piyanist Mehmed Selim Biçer geçti.

"İstiklal Marşı için dikkat" anonsu yapılınca derhal ayağa kalkıp saygı duruşuna geçen misafirler, küçük piyanistin çaldığı milli marşa büyük coşku ve gururla eşlik etti."

Marşın sonunda, misafirlere Düzce Belediyesi tarafından Türk bayrağı dağıtıldı.

Biçer, daha önce de Konuralp Antik Kenti'nde sergilediği piyano performansıyla sosyal medyada büyük beğeni toplamıştı.