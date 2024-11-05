Üye Girişi
Haberler

Düzce'de İSKİ ve DSİ ile Sorun Giderme Toplantısı Gerçekleştirildi

Düzce'de İSKİ ve DSİ ile Sorun Giderme Toplantısı Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, İSKİ ve DSİ yöneticileri ile bir araya gelerek su sorunlarını konuştu. Toplantıda, problem çözme önerileri ve yönetmelik güncellemeleri ele alındı.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ile Devlet Su İşleri (DSİ) Düzce Şube yöneticileriyle bir araya geldi.

Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Özlü, kentte İSKİ ile yaşanan sorunların giderilmesi amacıyla Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi'nde düzenlenen istişare toplantısında, ilçe ve belde belediye başkanları, İl Özel İdaresi ve Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yetkilileri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Tarım ve Orman ile Milli Emlak il müdürlerinin katılımıyla İSKİ ve DSİ'nin Düzce yöneticileri ile görüştü.

Toplantıda, belediyelerin İSKİ ile yaşadıkları problemler ve çözüm önerilerine dair nelerin yapılabileceği yönünde görüşler paylaşılırken, İSKİ Havza Yönetmeliği'nden ötürü ortaya çıkan sıkıntıların giderilmesi noktasında ilçe ve belde belediyelerin talepleri arz edildi.

Problemlere dair rapor oluşturulması kararlaştırılan toplantıda, Melen Baraj Gölü özel hükümlerinin güncellenmesi, il, ilçe ve belde belediyelerinin kısa vadeli yapacakları çalışmaların tek metin halinde toplanması, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce sürecin yönetilmesinin akabinde bakanlık nezdinde girişimlere başlanılmasına karar verildi.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel
İstanbul'da korkutan patlama! Bir binada yangın çıktı, çok sayıda ekip olay yerinde

İstanbul'da korkutan patlama! Bir binada yangın çıktı, çok sayıda ekip olay yerinde

 Öcalan'ı ikinci kez Meclis'e çağıran Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt

Öcalan'ı ikinci kez Meclis'e çağıran Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt

 ABD yeni başkanını seçiyor! İşte ilk sandıktan çıkan sonuç ve 7 salıncak eyalette son durum

İşte ilk sandıktan çıkan sonuç ve 7 salıncak eyalette son durum
'İstismar ediliyor' dediği Ahmet Türk'ten Bahçeli'ye karşılık geldi

"İstismar ediliyor" dediği Ahmet Türk'ten Bahçeli'ye karşılık geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Güler oynayacak mı? Real Madrid- Milan maçında Arda Güler neden yok? ABD Başkanlık Seçimleri CANLI takip 5 Kasım Salı! Real Madrid- Milan maçı hangi kanalda? Real Madrid- Milan maçı saat kaçta? MasterChef Beyza son hali! Beyza'nın yüzü iyileşti mi? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 5 Kasım Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? ASKİ Ankara su kesintisi! 5-6 Kasım Sincan, Polatlı, Yenimahalle su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef eleme adayları kim? 5 Kasım Salı bugün kim potaya gitti? Adana ASKİ su kesintisi! 5-6 Kasım Seyhan, Çukurova, Kozan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 5 Kasım Salı Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? İstanbul İSKİ su kesintisi! 5-6 Kasım Sarıyer, Maltepe, Büyükçekmece su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeleri! ZTK 4. tur eşleşmeleri belli oldu mu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.