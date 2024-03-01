Düzce'de iş makinesinin motoruna sıkışan porsuk kurtarıldı
Düzce'nin Çilimli ilçesinde bir fabrikaya ait iş makinesinin motor bölümünde sıkışan porsuk, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı. Porsuk tedavisinin ardından doğaya salındı.
Düzce'nin Çilimli ilçesinde iş makinesinin motoruna sıkışan porsuk, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.
İlçe merkezinde bulunan bir fabrikaya ait iş makinesinin motor bölümünde porsuk gören çalışanlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, iş makinesinin motoruna sıkışan porsuğu kurtardı.
Porsuk tedavisinin ardından doğaya salındı.