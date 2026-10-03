Düzce'de iki otobüste uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

Düzce'de iki otobüste uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce'de doğu illerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine iki otobüste operasyon düzenlendi. Üçköprü'de 88 bin 102 uyuşturucu hap, otobüs terminalinde 43 peçeteye emdirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi; 2 şüpheli tutuklandı.
Düzce'de iki otobüste uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin 2 şüpheli tutuklandı.
Valilik açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri ekiplerince, doğu illerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma yürütüldü.
Üçköprü mevkisindeki dinlenme tesisinde bir otobüste yapılan aramada, 88 bin 102 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli R.T, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Düzce Otobüs Terminali'nde düzenlenen operasyonda ise bir otobüste yapılan aramada 43 peçeteye emdirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli H.S. tutuklandı.