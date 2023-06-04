Düzce'de iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü
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Akçakoca ilçesinde iki katlı evde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.
Akçakoca ilçesinde iki katlı evde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.
Ayazlı Mahallesi B.Ö'ye ait evde yangın çıktı. Alevleri kendi çabalarıyla söndüremeyen ev sahibi durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık yarım saat süren müdahalenin ardından yangını söndürdü.
Evin ikinci katında çıkan yangın nedeniyle 1 oda kullanılamaz hale geldi.