Düzce'de Hafif Ticari Araç Kaza Yaptı: 1 Yaralı
Düzce'de meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç bariyere çarptı ve devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Düzce'de hafif ticari aracın bariyere çarpıp devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
D-100 kara yolunda V.T. idaresindeki hafif ticari araç, Fatih Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak bariyere çarptıktan sonra devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, araçta bulunan E.K. yaralandı.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılan E.K, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.