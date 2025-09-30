Düzce'de Hafif Ticari Araç İneğe Çarptı
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı büyükbaş hayvan telef oldu. Sürücü hafif yaralanırken, hayvanın sahibi için çalışma başlatıldı.
Fikri Ş. idaresindeki 81 AEK 362 plakalı hafif ticari araç, Düzce-Gölyaka bağlantı yolunun İçmeler mevkisinde başıboş dolaşan ineğe çarptı.
Çarpmanın etkisiyle araç yol kenarına savruldu. Kazada hafif yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince ambulansta tedavi edildi.
Telef olan inek, belediye ekiplerince bulunduğu yerden kaldırıldı. Yol güvenliğini sağlayan jandarma ekipleri, hayvan sahibine ulaşmak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Samet Kalyoncu - Güncel