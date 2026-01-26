Haberler

Gölyaka 81 Arama Kurtarma Derneği kuruldu

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, gönüllülerden oluşan '81 Arama Kurtarma Derneği' kuruldu. Dernek, afetlere hazırlık ve müdahale kapasitesini güçlendirmek amacıyla bir araya gelen gönüllülerle oluşturuldu.

Kuruluşu tamamlanan derneğin Gölyaka Sanayi Bölgesi'ndeki binasının açılışında saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Programa, Kaymakam Mehmet Bircan, Belediye Başkanı Muzaffer Coşkun, İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol, Gediz İlçe Müftüsü Sebahattin Turan, kurum müdürleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti ilçe temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Samet Kalyoncu - Güncel
