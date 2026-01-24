Haberler

Düzce'de bir kişi evinde ölü bulundu

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde 25 yaşındaki Can Ali Koç'un evinde hareketsiz bulunduğu bildirildi. Olayın ardından jandarma ve sağlık ekipleri çağrıldı ve Koç'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Yakabaşı köyünde yaşayan Can Ali Koç'u (25) evinin salonunda hareketsiz bulan kardeşi, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Koç'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Koç'un cesedi, olay yeri incelemesinin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi adli tıp morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel
