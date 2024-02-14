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Düzce'de Fuhuş Operasyonu: Evini Fuhuş İçin Kiraya Veren Kişiye 600 Bin TL Cezası

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Düzce'de polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda 3'ü kadın 5 kişi gözaltına alındı. Evini fuhuş için günlük olarak kiraya veren M.U.'ya 600 bin TL para cezası uygulandı.

DÜZCE'de polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda 3'ü kadın 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında bulunan, evini fuhuş için günlük olarak kiraya veren M.U.'ya 600 bin TL para cezası uygulandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Düzce Üniversitesi bölgesindeki günlük kiralık evlerde fuhuş yapıldığına dair şikayetler üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri, bu kapsamda 50 dairede denetim yaptı. Denetimlerde fuhuş yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu H.A., M.L. ve C.D. isimli kadınlar ile fuhşa aracılık yaptığı iddia edilen K.L. isimli kişi ve evini fuhuş için günlük kiraya veren M.U., yakalanarak gözaltına alındı. 5 şüphelinin emniyetteki sorguları sürerken, gözaltına alınanlar arasında olan M.U.'ya evini yasa dışı yollarla fuhuş için günlük şekilde kiraya verdiği gerekçesiyle 600 bin TL para cezası uygulandı.

Bu arada, gözaltına alınan kadınlardan birinin emniyete götürüldüğü sırada yanında 2 çocuğunun olduğu görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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