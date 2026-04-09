Düzce'de fındık bahçesine devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Yığılca ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen otomobildeki sürücü ve oğlu ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Yığılca bağlantı yolu Güneyaltı mevkisinde S.E. idaresindeki 81 BA 397 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak fındık bahçesine devrildi.
Kazada sürücü S.E. ile yanındaki oğlu S.E. yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ekiplerince Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Gökhan Alkan