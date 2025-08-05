Düzce'de Fındık Bahçesinde Yangın Söndürüldü

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Düzce'nin Yığılca ilçesinde çıkan yangında 6 hektarlık fındıklık alanı zarar gördü, yangın orman ve yerleşim alanına sıçramadan kontrol altına alındı.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde fındık bahçesinde çıkan yangın, orman ve yerleşim alanına sıçramadan söndürüldü.

Yılgın köyü Dereiçi Mahallesi'ndeki fındıklık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Yığılca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle orman ve yerleşim alanına sıçramadan söndürülen yangında, 6 hektarlık fındıklık yandı.

Kaynak: AA / Gökhan Alkan - Güncel
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