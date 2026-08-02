Haberler

Düzce'de fındık bahçesinde çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

Düzce'de fındık bahçesinde çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'de fındık bahçesinde çıkan yangın, orman ve yerleşim alanına sıçramadan söndürüldü.

Düzce'de fındık bahçesinde çıkan yangın, orman ve yerleşim alanına sıçramadan söndürüldü.

Kozluk ile Nasırlı köyleri mevkisinde fındıklık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Düzce ve Yığılca belediyelerinin itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle orman ve yerleşim alanına sıçramadan söndürülen yangında 7 hektarlık fındıklık zarar gördü.

Kaynak: AA
Erdal Beşikçioğlu aylık gelirini ve mal varlığını açıkladı! Behzat Ç. suçlamasını kabul etti

Emniyet ifadesinde tek tek açıkladı! İşte aylık geliri ve mal varlığı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şarkıcı Zara yeniden öğrenci oldu: Okuduğu bölüm herkesi şaşırttı

Şarkıcı Zara yeniden öğrenci oldu: Okuduğu bölüm herkesi şaşırttı
Ülkeye dönen Faslı göçmenlere taşlı müdahale! Görüntüler infial yarattı

Dünya bu görüntüyü konuşuyor
Trabzonspor'dan futbol dünyasını sarsacak transfer! Mohamed Salah geliyor

Yılın transfer bombası patladı! Salah Süper Lig'e hayırlı olsun
Bodrum’da gösterişin yeni boyutu: Saat camında havyar yeme çılgınlığı

Görgüsüzlüğün dozu kaçtı! Görmemişliğin zirvesine böyle çıktılar

Altın yatırımcısının beklediği haber geldi

Evini, arabasını satıp altına yatıranların beklediği haber geldi
Sabah istifa eden Paşinyan yeniden başbakan oldu

Sabah istifa eden Paşinyan yeniden başbakan oldu
Görüntüler infial yaratmıştı: Bakırköy'deki rezillikte şüpheliler hakkında yeni gelişme

Bakırköy'deki rezillikte şüpheliler hakkında yeni gelişme