Düzce'de fındık bahçeleri zirai dondan etkilendi

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde fındık bahçeleri zirai dondan etkilendi.

Akçakoca Ziraat Odası Başkanı Kadir Mutioğlu, AA muhabirine, ilçenin yüksek kesimlerinde fındık bahçelerinin zirai dondan etkilendiğini söyledi.

Sarıyayla, Kurukavak, Küpler, Esmahanım, Dilaver, Davutağa köylerinde bahçe ziyaretlerinde bulunduklarını aktaran Mutioğlu, "Yaptığımız tespitlerde, Sarıyayla köyünün tamamına yakın bölümü zirai dondan etkilenmiştir. Diğer köylerimizde de durum çok farklı değil. Başka il ve ilçelerimizde de benzer durumlar olduğunu biliyoruz." diye konuştu.

Mutioğlu, hava şartlarına bağlı olarak sadece yüksek kesimlerin değil, alçak kesimlerin de zirai dondan etkileyebileceği ifade etti.