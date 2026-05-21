Düzce'de evine uyuşturucu yetiştirmek için düzenek kuran şüpheli yakalandı

Düzce'de bir şüpheli, evinin bodrum katında özel aydınlatma ve iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştirirken jandarma tarafından yakalandı. 6 kök Hint keneviri ele geçirildi, zanlı gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Alay Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kenevir yetiştiriciliği ve uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelinin ikametine operasyon düzenlendi.

Şüphelinin evinde arama yapan ekipler, bodrum katta uyuşturucu yetiştirmek için kurulmuş özel düzenekle karşılaştı.

Özel aydınlatma sistemi, vantilatör, klima, termometre, alüminyum folyo ile sarılmış borulardan oluşan özel düzenek ile 6 kök Hint keneviri bitkisine imha edilmek üzere el konuldu.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Kaynak: AA / Ömer Ürer
