Üye Girişi
Haberi Paylaş
Düzce'de elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Düzce'de elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Güncel Haberler

Düzce'de elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

Düzce'de elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

Şehit Kemal Işıldak Mahallesi'nde bulunan trafo merkezinde bir arızaya giden özel bir firma çalışanı İsmail Kaynak, çalışma yaptığı sırada elektrik akımına kapıldı.

Ağır yaralan Kaynak, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Soner Şen - Güncel

Düzce Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title