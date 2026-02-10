Haberler

TIR'la getirilip, köye bırakılan düzensiz göçmenler yakalandı; 1 göçmen hipotermiden öldü

TIR'la getirilip, köye bırakılan düzensiz göçmenler yakalandı; 1 göçmen hipotermiden öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'de bir TIR'ın dorsesinden indirilerek bırakılan 28 düzensiz göçmenden 1'i hipotermiden yaşamını yitirdi. Olayda 2 göçmen baygın halde bulundu, diğerleri jandarma tarafından yakalandı.

DÜZCE'de TIR'ın dorsesinden indirilerek köye bırakılan 28 düzensiz göçmen, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Baygın halde bulunan Afgan uyruklu düzensiz göçmenlerden 1'i hipotermiden (soğuktan) yaşamını yitirirken, 1 göçmenin ise hastanede tedavisi devam ediyor.

Olay, öğle saatlerinde merkeze bağlı Kutlu köyü mevkiinde meydana geldi. Bir TIR'ın dorsesinden düzensiz göçmenlerin indirildiği ihbarını alan jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Jandarma ekipleri tarafından bölgede yapılan aramada 2'si baygın halde 28 düzensiz göçmen yakalandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekibi tarafından yol kenarında hareketsiz şekilde yatan Afganistan uyruklu iki kaçak göçmenden N.A.'nın yaşamını yitirdiği belirlenirken, diğeri ise sağlık ekibi tarafından sevk edildiği hastanede tedavi altına alındı.

İlk belirlemelere göre hipotermiden yaşamını yitirdiği belirlenen N.A.'nın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

26 düzensiz göçmen işlemleri için İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Yapılan çalışmada düzensiz göçmenleri taşıyan TIR'ın sürücüsü O.B. de yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti görüşmesi yarın

DEM Parti heyetinin merakla beklenen görüşmesinin tarihi belli oldu
Ayşe Barım için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Savcılıktan, Menajer Ayşe Barım'ın uykularını kaçıracak haber
İşte Selahattin Demirtaş'ın son hali

Cezaevinden yeni fotoğraf geldi! İşte son hali
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beklenen veriler geldi: İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz

İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz
Merve Özbey konserinde N'Golo Kante şarkısını söyledi

Söylediği şarkıya gelen tepkiye kendisi de inanamadı
Son nefesini trafoda verdi

Turgutlu'da kahreden ölüm! Vatandaşlar fark ettiğinde çok geç olmuştu
Ordu'da kıyıda, insansız hava aracı parçası bulundu

Şehir diken üstünde! Sahilde bulundu, İstanbul'dan ekip bekleniyor
Beklenen veriler geldi: İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz

İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz
İYİ Parti, Mehmet Emin Korkmaz'ı ihraç etti

Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan isme bir darbe daha
Direksiyonda dans etti, gözaltına alınırken ortalığı karıştırdı

Trafikte skandal görüntüler! Genç kadının yapmadığı rezillik kalmadı