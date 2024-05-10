Düzce'de Dünya Çölyak Farkındalık Günü Etkinliği Gerçekleştirildi
Düzce'de 9 Mayıs Dünya Çölyak Farkındalık Günü kapsamında Atatürk Devlet Hastanesi'nde farkındalık etkinliği düzenlendi. Etkinlikte glütensiz ürünlerle hazırlanan yemek sunumu yapıldı.
Düzce'de 9 Mayıs Dünya Çölyak Farkındalık Günü kapsamında Atatürk Devlet Hastanesi'nde farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.
İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen etkinlik kapsamında hastane bahçesinde stant kuruldu.
Düzce Valisi Selçuk Aslan'ın da katıldığı programda, yemekhanede Çölyak hastalarının da katılımıyla glütensiz ürünlerle hazırlanan yemek sunumu yapıldı.
Program glütensiz beslenme farkındalık eğitiminin ardından son buldu.???????