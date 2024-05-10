Üye Girişi
Haberler

Düzce'de Dünya Çölyak Farkındalık Günü Etkinliği Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de 9 Mayıs Dünya Çölyak Farkındalık Günü kapsamında Atatürk Devlet Hastanesi'nde farkındalık etkinliği düzenlendi. Etkinlikte glütensiz ürünlerle hazırlanan yemek sunumu yapıldı.

Düzce'de 9 Mayıs Dünya Çölyak Farkındalık Günü kapsamında Atatürk Devlet Hastanesi'nde farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen etkinlik kapsamında hastane bahçesinde stant kuruldu.

Düzce Valisi Selçuk Aslan'ın da katıldığı programda, yemekhanede Çölyak hastalarının da katılımıyla glütensiz ürünlerle hazırlanan yemek sunumu yapıldı.

Program glütensiz beslenme farkındalık eğitiminin ardından son buldu.???????

Kaynak: AA / Güncel

Devlet Hastanesi Dünya Düzce Sağlık Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title