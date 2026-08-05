Yığılca'da Patpat Devrildi: Sürücü Yaralandı
Düzce'nin Yığılca ilçesinde "patpat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Düzce'nin Yığılca ilçesinde "patpat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Alperen K. yönetimindeki tarım aracı, Orhangazi Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.
Kazada sürücü Alperen K. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık personelince ilk müdahalesi yapılan Alperen K. hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA