Düzce'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
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Düzce'de moloz yüklü kamyonun devrilmesi sonucu yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.
Düzce'de moloz yüklü kamyonun devrilmesi sonucu yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.
Ağa Mahallesi 1950 Sokak'ta İ. A. idaresindeki 81 AFY 782 plakalı moloz yüklü kamyon devrildi.
Sürücü sıkıştı, ihbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan E.A, sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA