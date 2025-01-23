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Düzce'de Dereye Devrilen Otomobilde Sürücü Hayatını Kaybetti

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Düzce'nin Gölyaka ilçesinde kontrolden çıkan otomobil dereye devrildi. Sürücü İrfan Özkan, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde dereye devrilen otomobildeki sürücü hayatını kaybetti.

İrfan Özkan idaresindeki 81 AP 225 plakalı otomobil, Hata Mahallesi mevkiinde kontrolden çıkarak yolun yan tarafında bulunan dereye devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde yaşamını yitirdiği belirlenen Özkan'ın cenazesi, Gölyaka Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Samet Kalyoncu - Güncel
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