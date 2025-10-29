Haberler

Düzce'de Cumhuriyet Bayramı Kutlamalarında Kestane Balı Şerbeti İkramı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında, 100. Yıl Çeşmesi'nden kestane balı şerbeti ikram edildi. Tören, Valilik önünde mehteran takımı ve gösterilerle renklendirildi.

Düzce'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yıl dönümü kutlamaları kapsamında tören alanındaki 100. Yıl Çeşmesi'nden kestane balı şerbeti ikram edildi.

Kentte Cumhuriyet Bayramı Valilik önünde oluşturulan tören alanında kutlandı.

Mehteran takımı, halk oyunu ve spor gösterileri ile tören geçişinin yapıldığı kutlama alanında Cumhuriyetin 100. yılında Düzce Valiliğince yaptırılan 100. Yıl Çeşmesi'nden Türk Kızılay Düzce Şubesi işbirliğiyle coğrafi işaretli Düzce kestane balının şerbeti akıtıldı.

Törenin ardından çeşmeyi ziyaret eden Vali Selçuk Aslan, Türk Kızılay Düzce Şubesi Başkanı Halil Aydın'la vatandaşlara şerbetten ikram etti.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel
Gebze'de yıkılan binada 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 1 kişi sağ çıkarıldı

Gebze'de yıkılan 7 katlı binadan kahreden haberler peş peşe geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaca ünlü pizzacı şubelerini teker teker kapatıyor

Dünyaca ünlü pizza zinciri şubelerini teker teker kapatıyor
160 kilometre koşan sporcunun ayaklarının son hali inanılmaz

160 kilometre koşan sporcunun ayaklarının son hali inanılmaz
Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulüp yok oldu

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulüp yok oldu
300 dairesi olan şarkıcı Emrah, sahnede hüngür hüngür ağladı

300 dairesi olan Emrah, sahnede hüngür hüngür ağladı
Dünyaca ünlü pizzacı şubelerini teker teker kapatıyor

Dünyaca ünlü pizza zinciri şubelerini teker teker kapatıyor
Eski Kemer Belediye Başkanı'na suçüstü: Rüşvet iddiasıyla gözaltında

Eski başkana suçüstü! Rüşvet paraları cebinden çıktı
Çöken binada enkaz altında kalan 5 kişinin kimlikleri belli oldu! Komşunun bir iddiası var

Enkazda kalan ailenin kimlikleri belli oldu, komşunun bir iddiası var
İspanya'dan HÜRJET için 3.1 milyar euroluk onay! 30 yıl için imzalar atıldı

Avrupa ülkesi HÜRJET alıyor! 3.1 milyar euroluk onay verildi
Gebze'de enkazın başına gelen Kocaeli Valisi'ni zora sokan çıkış

Gebze'de enkazın başına gelen valiyi zora sokan çıkış
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti! İşte Özel Defter'e yazdığı not

Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti! İşte Özel Defter'e yazdığı not
CHP'nin kalesinde vatandaştan ezber bozan ekonomi yorumu

CHP'nin kalesinde vatandaştan ezber bozan ekonomi yorumu
Özel hastaneyle ilgili kan donduran iddia! Guatr ameliyatından sonra sesini kaybetti

Guatr ameliyatından sonra hayatı kabusa döndü
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu neden bahis hesabı olduğunu açıkladı

Neden bahis hesabı olduğunu bu sözlerle savundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.