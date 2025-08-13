Düzce'de Cinayet: Ev Arkadaşı Şüpheli Olarak Gözaltına Alındı

DÜZCE'de yakınlarının bir süredir haber alamadığı İsa Şahin, evinde ölü bulundu. Şahin'in vücudunda darp izleri bulunurken, polisi görünce kaçmaya çalışan yabancı uyruklu ev arkadaşı, cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Yeni Mahalle'de meydana geldi. Yakınlarının bir süredir haber alamadığı İsa Şahin, evinde ölü bulundu. Polisin incelemesinde Şahin'in vücudunda darp izleri tespit edildi. Evde olay yeri inceleme çalışması yapıldığı sırada ev arkadaşı olduğu öğrenilen yabancı uyruklu bir kişi polisleri görünce kaçmaya başladı. Bir kadının kaçtığı yönü tarif etmesi sonucu şüpheli takip sonucu yakalandı. Şüpheli gözaltına alınırken, Şahin'in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.