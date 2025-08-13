Düzce'de Cinayet: Ev Arkadaşı Şüpheli Olarak Gözaltına Alındı

Düzce'de Cinayet: Ev Arkadaşı Şüpheli Olarak Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de yakınlarının haber alamadığı İsa Şahin, evinde ölü bulundu. Vücudunda darp izleri bulunan Şahin'in ev arkadaşı, cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı.

DÜZCE'de yakınlarının bir süredir haber alamadığı İsa Şahin, evinde ölü bulundu. Şahin'in vücudunda darp izleri bulunurken, polisi görünce kaçmaya çalışan yabancı uyruklu ev arkadaşı, cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Yeni Mahalle'de meydana geldi. Yakınlarının bir süredir haber alamadığı İsa Şahin, evinde ölü bulundu. Polisin incelemesinde Şahin'in vücudunda darp izleri tespit edildi. Evde olay yeri inceleme çalışması yapıldığı sırada ev arkadaşı olduğu öğrenilen yabancı uyruklu bir kişi polisleri görünce kaçmaya başladı. Bir kadının kaçtığı yönü tarif etmesi sonucu şüpheli takip sonucu yakalandı. Şüpheli gözaltına alınırken, Şahin'in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
CHP'li Özgür Erdem İncesu'dan bomba iddia: Yapılmayan şap aşısının parasını istiyorlar

Şap hastalığının vurduğu ilde vatandaşlara bu mesaj mı gitti?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Epözdemir'in 35 milyon TL'lik aracına el konuldu! Korsan çakar iddiası

Epözdemir'in 35 milyonluk aracına el konuldu! İddia ise hayli skandal
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.