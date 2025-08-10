Düzce'de Çalılık Alandaki Yangın Kontrol Altına Alındı

Düzce'nin Yığılca ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın, yerleşim alanı ve ormana sıçramadan söndürüldü. Yangına yerel köylülerin de desteğiyle müdahale edildi.

Aksaklar köyünde çalılık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Yığılca Orman İşletme Şefliği arazözleri ve Yığılca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Köylülerin traktör ve tarım araçlarıyla destek verdiği çalışmalar sonucu, alevler ormana ve yerleşim alanına sıçramadan söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının yapıldığı yangında yaklaşık 10 dönüm alan zarar gördü.

Kaynak: AA / Gökhan Alkan - Güncel
