Düzce'de çaldığı tarım aletlerini internette satmakla suçlanan şüpheli yakalandı - Haberler

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Düzce'de çaldığı tarım aletlerini internette satmakla suçlanan şüpheli yakalandı

AA - Ömer Ürer - Güncel
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Düzce'de çaldığı tarım aletlerini internette satmakla suçlanan şüpheli yakalandı

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde, çaldığı küçük tarım aletlerini satmakla suçlanan şüpheli gözaltına alındı.

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde, çaldığı küçük tarım aletlerini satmakla suçlanan şüpheli gözaltına alındı.

İlçede yaşayan N.K'nin evinden 2 tırpan motoru, 1 motorlu testere ile A.N'nin evinden 1 tırpan motoru çalındığı ihbarı alan jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu hırsızlık olayını gerçekleştirdiği gerekçesiyle şüpheli Ş.K. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Çaldığı malzemeleri internet üzerinden sattığı belirlenen şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

AA / Ömer Ürer - Güncel

Jandarma Cumayeri Düzce Güncel Haberler

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