Üye Girişi
Haberler

Düzce'de besici tosunların saldırısından kadının müdahalesiyle kurtuldu

Güncelleme:
Abone Ol

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde bir besici, kendi beslediği 3 tosunun saldırısına uğradı. Saldırı anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olayı anlatan besici, saldırıdan bir kadının cesareti sayesinde kurtulduğunu söyledi.

DÜZCE'nin Cumayeri ilçesinde, Mehmet Şahin (57) kendi beslediği 3 tosunun saldırısına uğradı. Tosunların boynuz darbeleriyle yere düşen Şahin, çevrede bulunan bir kadının sopayla müdahalesiyle kurtulurken, olay anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olay anını anlatan Mehmet Şahin, "O kadın cesareti ile beni kurtardı" dedi.

Olay, önceki gün Cumayeri ilçesi Yaka Mahallesi'nde meydana geldi. Besicilik yapan Mehmet Şahin, büyükbaş hayvanlarını meraya çıkardı. Tosunları, ineklerden ayırmak isteyen Şahin bir tosunun ipini tutarak kenara çekti. Bu sırada 'Rüzgar' ismindeki tosun, Mehmet Şahin'e boynuz vurarak yere düşürdü ve diğer 2 tosun da Şahin'e saldırdı. 3 tosunun saldırısına uğrayan ve acı içinde bağıran Mehmet Şahin'in yardımına çevrede bulunan bir kadın yetişti. Koşarak giden kadın, elindeki sopayla hayvanları korkutarak besiciyi kurtardı. Olay anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

?'O KADIN CESARETİ İLE BENİ KURTARDI'

Beslediği 3 tosunun saldırısından hafef şekilde yaralı olarak kurtulan Mehmet Şahin, yaşadıklarını anlattı. Şahin, "Tosunun ipini topluyordum, arkadan gelip bana patadanak diye bir vurdu. Bir daha vurdu. Ondan sonra beni boynuzlarıyla soymaya başladı. Dördüncü vuruşunda duvara yanaştırdı. Adı Rüzgar. Beni yordu. Yorduktan sonra ben yalvarmaya başladım. Gözlerine baktım, yapma oğlum dedim. Sonra bağırmaya başladım. Salavat getirdim. Son nefesimi veriyorum derken bir boşluk yakaladım. İki bacağının arasına girdim. Beni duvara vurmasını engelledim. O arada bir kadının geldiğini fark ettim. 'Gelmeyin ben bittim, siz de zarar görmeyin' dedim. Allah bin kere razı olsun. O kadın cesareti ile beni kurtardı. Allah'a şükür bir şeyim yok" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mehmet Şahin Güvenlik Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Gökhan Özen estetik mi yaptırdı? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 17 Ocak 2024 Antalya su kesintisi listesi! 17 Ocak Survivor ödül oyununu kim kazandı, 17 Ocak Çarşamba ödül ne? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı 17 Ocak Çarşamba 2024? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 17 Ocak 2024 Bursa su kesintisi listesi! Survivor kim kazandı? 17 Ocak Çarşamba Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? Sandık Kokusu CANLI izle! Show TV Sandık Kokusu 6. Bölüm CANLI izleme linki! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 17 Ocak 2024 İzmir su kesintisi listesi! Aile Arasında oyuncuları ve konusu! Aile Arasında oyuncuları kimlerdir? Aile Arasında konusu nedir? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 17 Ocak 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Kuruluş Osman CANLI izle! ATV Kuruluş Osman 144. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? ATV canlı izleme linki! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 17 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi! Ejder Kılıcı filmi oyuncuları kim, nered, ne zaman çekildi? Ejder Kılıcı filmi konusu, oyuncuları ve Ejder Kılıcı özeti! TUA ne demek, açılımı nedir? Türkiye Uzay Ajansı TUA nedir? 18 Ocak 2024 Günlük Burç Yorumları: 18 Ocak Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title