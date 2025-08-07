Düzce'de Bataklığa Saplanan İnek İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Düzce'de Bataklığa Saplanan İnek İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'nin Ballıca köyünde, merada otlayan bir inek bataklığa saplandı. İtfaiye ekipleri, köy sakinlerinin ihbarı üzerine hayvanı yaklaşık bir saatlik çalışma ile kurtardı ve sahibine teslim etti.

Düzce'de bataklığa saplanan inek itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Merkeze bağlı Ballıca köyünde merada otlayan Umutcan İnci'ye ait inek, kenarından su içtiği bataklığa saplandı.

Köy sakinleri hayvanı kendi çabalarıyla çıkarmayınca durumu itfaiyeye bildirdi.

Bölgeye ulaşan itfaiye ekibi halatlara bağladıkları hayvanı yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından bataklıktan çıkardı.

Ekipler, bir süre dinlenmesini bekledikleri ineği daha sonra sahibine teslim etti.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel
Yatalak annesini 2 saat boyunca dövüp komaya soktu

Yatalak annesini döve döve komaya soktu: Para bul bana
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail destekli Dürziler, Süveyda'da yerel yönetim ilan etti

İsrail, Suriye'de istediğini alıyor: İlk fitili onlar ateşledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.