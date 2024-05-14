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Düzce'de arıcılık kursu başladı

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Düzce'nin Yığılca ilçesinde açılan arıcılık kursunda uygulamalı derslere başlandı. Kursiyerler, uzmanlar eşliğinde arıcılıkla ilgili bilgileri öğreniyor. İlçede arıcılık faaliyeti artış gösterdi.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde açılan arıcılık kursunda uygulamalı derslere başlandı.

İlçe Tarım ve Orman ile Halk Eğitim müdürlükleri koordinasyonunda düzenlenen kursta, teorik derslerin ardından uygulamaya geçildi.

Kursiyerler, ziraat mühendisi Ömer Çalışkan'a ait Güney altı mevkisindeki kovanlarda arıcılıkla ilgili tüm bilgileri uzmanlarından öğreniyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Eşref Akça, projeler ve kurslar sayesinde ilçede arıcılık faaliyetinde bulunanların sayısının 4 yılda yüzde 52 artarak 160'ı bulduğunu vurguladı.

Aynı dönem içerisinde arılı kovan varlığının yüzde 15 arttığına, kışlatma kayıplarının yüzde 20 azaldığına dikkati çeken Akça, tekrar temmuzda açılması planlanan kursa katılmak isteyenlerin ilgili müdürlüklere müracaat etmeleri gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

Yığılca Tarım Çevre Eğitim Güncel Haberler

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