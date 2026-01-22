Haberler

Araç muayene istasyonunda 3 aracın hasar gördüğü kaza kamerada

Güncelleme:
Düzce'de bir araç muayene istasyonunda cipin fren testi sırasında bekleyen hafif ticari araç ve otomobile çarpması sonucu kaza meydana geldi. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

DÜZCE'de araç muayene istasyonunda cipin hafif ticari araç ve otomobile çarptığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Düzce Araç Muayene İstasyonu'nda meydana geldi. Muayene için istasyona alınan bir cip, iddiaya göre fren testi sırasında geride bekleyen hafif ticari araç ve otomobile araca çarptı. 3 araçta hasar meydana gelirken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber: Musa KESKİN/DÜZCE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
