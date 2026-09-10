Düzce'de apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir apartmanın giriş katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir apartmanın giriş katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü.
Osmaniye Mahallesi Filemingo Caddesi'nde 5 katlı apartmanın giriş katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Akçakoca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında dairede hasar oluştu.
Kaynak: AA