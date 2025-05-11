Düzce'de Anaokulu Öğrencilerine Trafik Haftası Eğitimi

Düzce'de "Trafik Haftası" kapsamında anaokulu öğrencilerine eğitim verildi.

Düzce Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, "Trafik Haftası" kapsamında eğitimlerine devam ediyor.

Melenpark'taki Trafik Eğitim Merkezi'nde anaokulu öğrencilerine verilen uygulamalı trafik eğitiminde kurallar anlatıldı, kemer takmanın, hız sınırlarına uymanın ve yayaların önceliğine dikkat çekildi.

Eğitimler sırasında bir trafik polisinin çocuklara sevgi ve içtenlikle yaklaşması takdir topladı.

Çocukların kendilerinden korkmaması gerektiğini belirten trafik polisi, "Biz çocukları çok severiz. Polisten korkulmaz, polis sizin koruyucunuzdur." ifadelerini kullandı.