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Düzce'de Anadolu Otoyolu'nda sis görüş mesafesini düşürdü, jandarma sürücüleri uyardı

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Düzce'de Anadolu Otoyolu'nda sis görüş mesafesini düşürdü, jandarma sürücüleri uyardı
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Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde etkili olan sis, Bataklıçiftlik ve Düzce gişeleri dahil birçok mevkide görüş mesafesini düşürdü. Jandarma ekipleri sürücüleri yakın takip ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyardı.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde sis etkisini gösterdi.

Otoyolun Bataklıçiftlik, Hatıplar, Sinirci, Otluoğlu, Küçük ve Büyük Melen ile Düzce gişeleri mevkilerinde sis görüş mesafesini düşürdü.

Sis nedeniyle sürücüler, trafikte dikkatli ilerledi.

Bölgede ring halinde görev yapan jandarma ekipleri, sürücüleri yakın takip ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyardı.

Öte yandan kent merkezinin üzerini kaplayan sis bulutu dron ile görüntülendi.

Kaynak: AA
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