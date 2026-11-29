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Düzce'de otomobil ile ambulansın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

E.B. idaresindeki özel bir hastaneye ait 81 FE 909 plakalı ambulans, D-100 kara yolu Öztürkler Işıklı Kavşak'ta S.K. idaresindeki 34 ANB 244 plakalı otomobille çarpıştı. Savrulan ambulans sinyalizasyon lambasına çarparak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsüyle ambulansta bulunan sağlık görevlisi, hasta ve yakını yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Düzce'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Bu arada kaza anı başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA