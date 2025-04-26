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Düzce'de Akülü Engelli Aracına Otomobil Çarptı: Ağır Yaralı

Düzce'de Akülü Engelli Aracına Otomobil Çarptı: Ağır Yaralı
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Düzce'de akülü engelli aracıyla yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay, D-100 kara yolunun Doğanlı mevkisinde meydana geldi. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Düzce'de, akülü engelli aracıyla yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

D-100 kara yolunun Doğanlı mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan İ.I'nın kullandığı akülü engelli aracına, Düzce istikametine doğru giden N.S.T. idaresindeki 81 EB 445 plakalı otomobil çarptı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan İ.I'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Murat Ataseven - Güncel
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