Düzce'de trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 2 motosiklet sürücüsü yakalandı

Düzce'de dikkat çeken akrobatik hareketler sergileyen plakasız motosiklet sürücüleri, yapılan çalışmalar sonucu yakalandı. Aday sürücü olan birinin sürücü belgesine el konulurken, ceza uygulandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Akçakoca ve Cumayeri ilçelerinde yüzü kapalı 2 kişinin plakasız motosikletlerle ön kaldırarak akrobatik hareketler sergilemesine ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma sonucu sürücüler belirlendi.

Ekiplerce Cumayeri ilçesinde yakalanan ve aday sürücü olduğu belirlenen M.S.G'nin sürücü belgesine el konuldu. Hakkında 4 suç kaydı bulunan ve gözaltına alınan M.S.G'ye ayrıca Karayolları Trafik Kanunu???????'nun ilgili maddesi gereğince 18 bin 872 lira ceza kesildi.

Akçakoca ilçesinde yakalanan diğer sürücüye de idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel
