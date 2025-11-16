Düzce'de Akraba İki Aile Arasında Silahlı Kavga: 5 Yaralı
Düzce'nin Koçyazı Mahallesi'nde akrabalık bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Aralarında husumet olduğu öğrenilen akraba iki aile arasında Koçyazı Mahallesi Sultan Camisi yakınlarında kavga çıktı.
Bıçak ve ateşli silahların kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Güvenlik çemberine alınan bölgede olay yeri ekipleri inceleme yaptı.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel