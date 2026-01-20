Haberler

Cipinin arkasına halatla bağladığı şişme deniz simidiyle kayarak karın tadını çıkardı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'nin Topuk Yaylası'na gelen İsa Keleş, cipinin arkasına bağladığı şişme deniz simidiyle karın tadını çıkararak keyifli anlar yaşadı. Aile, karla kaplı arazideki yürüyüşlerini de aksiyon kamerasıyla kaydetti.

Düzce'deki Topuk Yaylası'na ailesiyle gelen bir kişi, cipinin arkasına halatla bağladığı şişme deniz simidiyle kayarak karın tadını çıkardı.

Kaynaşlı ilçesine 38 kilometre mesafedeki 1280 rakımlı Topuk Yaylası, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Eşi ve oğluyla bölgedeki kış manzarasını izlemeye gelen İsa Keleş, cipinin arkasına halatla bağladığı şişme deniz simidine bindi.

Eşinin sürdüğü aracın arkasında yaklaşık 3 kilometre boyunca karla kaplı arazinin keyfini kayarak çıkaran Keleş, o anları aksiyon kamerasıyla kayıt altına aldı.

Aile, karla kaplı Topuk Yaylası'ndaki yürüyüşünü de aksiyon kamerayla görüntüledi.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel
Suriye ile YPG, Haseke'de anlaşmaya vardı

YPG pes etti! Suriye'de beklenen anlaşma sağlandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

158 yıllık gazoz kapağını satışa çıkardı, istediği rakam tartışma yarattı

Satışa çıkardığı 158 yıllık gazoz kapağı için bakın ne kadar istiyor
Dev marka piyasadan resmen çekildi! Artık telefon üretmeyecekler

Dev marka piyasadan resmen çekildi! Artık telefon üretmeyecekler
Rus Kadın, Müslüman olup Fatiha'yı okudu

Müslüman olup Fatiha'yı okudu
Hakim Zafer Koç hayatını kaybetti! Bakan Tunç'tan taziye mesajı

Hakim Zafer Koç hayatını kaybetti! Bakan Tunç'tan taziye mesajı
158 yıllık gazoz kapağını satışa çıkardı, istediği rakam tartışma yarattı

Satışa çıkardığı 158 yıllık gazoz kapağı için bakın ne kadar istiyor
SGK'dan milyonlarca vatandaşı sevindirecek karar

SGK'dan milyonlarca vatandaşın cebini rahatlatacak adım
Simeone'den Fenerbahçelileri kahreden Sörloth açıklaması

Fenerbahçelileri kahreden gelişme