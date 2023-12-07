Düzce'de Ahşap Metruk Evde Yangın Çıktı
Düzce'de Koçyazı Mahallesi'nde bulunan 2 katlı ahşap metruk evde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
DÜZCE'de 2 katlı ahşap metruk evde çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.
Koçyazı Mahallesi Ovalı Sokak'ta arazi içindeki 2 katlı ahşap metruk evde, sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevler, kısa sürede evin tamamına yayıldı. Alev alev yanan evi görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin, yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla yangın söndürdü. Metruk evin tamamen yandığı yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.