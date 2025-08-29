Düzce'de 81 Yaşındaki Ayşe Battal İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

DÜZCE'nin Cumayeri ilçesinde kaybolan Ayşe Battal (81) için jandarma, AFAD ve gönüllü ekipler arama çalışması başlattı.

Cumayeri ilçesine bağlı Üvezbeyli köyünde yaşayan Ayşe Battal, dün sabah saatlerinde evinden çıktıktan sonra geri dönmedi. Yakınlarının ihbarıyla bölgeye jandarma, AFAD ve gönüllü arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Haber alınamayan Battal için kırsal bölgelerde arama çalışmaları yoğunlaştırıldı. Köy sakinlerinin de destek verdiği yaklaşık 100 kişilik ekip, Ayşe Battal'ı bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.